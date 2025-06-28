Стармер признался, почему обнял Зеленского после его спора с Трампом

Встреча Кира Стармера и Владимира Зеленского / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поделился подробностями встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась после его спора с Дональдом Трампом в США.

Об этом Стармер сообщил в интервью The Times.

Премьер Британии отметил, что встретил украинского лидера не на лестнице резиденции, как обычно, а подошел к нему и обнял.

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«Обычно я бы подождал на лестнице, чтобы поприветствовать его. Но я очень хорошо понимал, что он уехал из Белого дома один. Поэтому я подошел к нему и как бы обнял его», — отметил Стармер.

Премьер также добавил, что провел Зеленского к машине по той же причине: «я хотел, чтобы он знал, что из моего дома не уходят в одиночестве».

Спор в Белом доме и его последствия

Напомним, 28 февраля 2025 года Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после напряженной встречи с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Зеленский покинул Вашингтон без подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Ключевые европейские партнеры — в частности, Германия, Франция, Великобритания и Евросоюз — выразили поддержку украинскому лидеру.

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Впоследствии в The New York Times сообщили, что президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер пять дней обсуждали, как изменить подход к Трампу после скандальной встречи в Овальном кабинете.

4 марта 2025 года американский президент приказал приостановить всю военную помощь Украине. Это касалось и оружия в пути, и тех запасов, которые готовили к отправке. Впоследствии поставки были возобновлены, однако на новых условиях.