Стармер призвал страны "коалиции желающих" взять на себя конкретные обязательства по Украине

Также Стармер хочет услышать конкретные предложения по улучшению логистической, финансовой и военной помощи Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время онлайн-встречи лидеров около 25 государств, входящих в так называемую "коалицию желающих", будет призывать страны взять на себя конкретные обязательства по Украине, чтобы усилить давление на российского диктатора Путина, чтобы он согласился на прекращение огня.

Об этом информирует агентство Reuters.

Британский премьер выразил надежду, что во время видеозвонка "коалиция желающих" выступит с жесткими обязательствами по помощи Украине во время подготовки к мирным процессам с РФ.

Стармер хочет услышать конкретные предложения по улучшению логистической, финансовой и военной помощи, чтобы обеспечить Украине сильную позицию для переговоров.

Онлайн-встреча состоится 15 марта с целью показать широкую поддержку Украины со стороны западных стран, включая Европу, Австралию, Канаду и Новую Зеландию.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин использует войну в Украине для продвижения своих глобальных интересов.

Мы ранее информировали, что временное перемирие стало темой номер один в мировом информационном пространстве на прошлой неделе.

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