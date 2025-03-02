Стармер пытался спасти соглашение между Украиной и США: детали от Bloomberg

Несмотря на то, что Трамп отказался, команда Стармера не сдается.

После ссоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался убедить президентов США и Украины вернуться за стол переговоров. Впрочем, британские чиновники потерпели неудачу в попытке спасти экономическое соглашение между государствами, которое было близко к подписанию к катастрофической пресс-конференции.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что команда Трампа отклонила просьбу вернуться к переговорам, заявив, что нужно время, чтобы "страсти остыли". По словам одного европейского чиновника, администрация Трампа приватно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского для налаживания отношений.

Как считают британские чиновники, они могут воспользоваться тем, что Трамп часто выражает преимущество Британии Европейскому Союзу, а также рабочие отношения между лидерами Великобритании и США.

Стармер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, добавляют в издании, надеются подтолкнуть большую преданность безопасности, чтобы получить место за столом переговоров. Теперь им нужно преодолеть опасения, что Трамп уже отказался от украинского дела, а вместе с ним и Европы.

"Это будет упражнение по ограничению убытков. То, чего достигли европейцы за последние несколько дней — Макрон, Стармер — так это то, что они привлекли европейцев к разговору и заставили Трампа увидеть, что Европа может внести полезный вклад. Теперь мы скорее вернулись к исходной точке, и есть риск, что Питер Рикеттс в интервью BBC радио.

Позиция Стармера подкреплена широкой поддержкой Украины и подозрениями по отношению к России в Великобритании. Найджел Фарадж, лидер популистской правой партии Reform UK, заявил в субботу, что ссора в Белом доме "заставит Путина почувствовать себя победителем".

"Стармер и Макрон, который в понедельник сам тепло посетил Овальный кабинет, ищут американскую поддержку, чтобы удержать Россию от нападения на предложенные британско-французские миротворческие силы для поддержки любого прекращения огня в Украине. Трамп воздержался от поддержки, заявив, что обсуждать миротворчество".

Британский премьер-министр одержал некоторые дипломатические победы во время своей поездки, включая критику Трампа по поводу некоторых его высказываний о том, что украинский лидер "диктатор": "Я это говорил? Не могу поверить, что я это сказал", — сказал Трамп, выступая перед журналистами вместе с британским премьером.

"Этот дипломатический успех был сведен к нулю, однако представитель Даунинг-стрит утверждает, что настроение осталось решительным, и настаивает на том, что команда Стармера не сдастся", — завершили в издании.

Напомним, в ISW считают, что прекращение поставок американской военной и финансовой помощи Украине приблизит Россию к победе.

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