Стармер сделал заявление о прекращении войны в Украине после саммита в Лондоне

Целью встречи было консолидировать международных партнеров для укрепления позиций Украины и построения справедливого и продолжительного мира.

Лондон, Киев и Париж договорились совместно разработать план для прекращения войны.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине.

"Мы согласились, что Соединенные Королевства, Украина и Франция будут сотрудничать над планом, чтобы прекратить войну. Будем обсуждать этот план с Америкой и продвигать его", – отметил Стармер.

По его словам, главной целью встречи было консолидировать международных партнеров для укрепления позиций Украины и построения справедливого и продолжительного мира.

"Мы должны поставить Украину в сильную позицию, чтобы они могли сесть за стол переговоров с сильной позиции. Мы удвоим свою поддержку", – подчеркнул британский премьер.

Также он заявил, что Европа оказалась перед историческим вызовом, который встречается раз в поколение.