Стармер сказал Зеленскому, чего нельзя допустить из-за войны в Иране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что Соединенное Королевство не позволит, чтобы военный конфликт в Иране отвлек внимание мирового сообщества от необходимости поддерживать украинцев.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Внимание остается на Украине

В своих вступительных ремарках на камеру еще до начала закрытой части переговоров глава британского правительства четко расставил приоритеты. Он заверил украинского лидера, что решительность Лондона в помощи абсолютно непоколебима.

Реклама

«Я считаю действительно важным четко заявить, что внимание должно оставаться в Украине. Очевидно, что в Иране, на Ближнем Востоке, продолжается конфликт, но мы не можем терять фокус на происходящем в Украине и необходимости нашей поддержки», — подчеркнул Стармер.

Россия не должна нажиться на кризисе

Отдельное внимание британский премьер уделил попыткам Москвы использовать ближневосточный кризис в свою пользу. Журналисты отмечают, что война в Иране уже спровоцировала значительный рост мировых цен на нефть и привела к тому, что США частично сняли санкции с Российской Федерации.

Стармер был категоричен: мир не должен допустить, чтобы глава Кремля извлек выгоду из этой сложной глобальной ситуации.

«Путин не может быть тем, кто выиграет от конфликта в Иране, то ли из-за цен на нефть, то ли из-за отмены санкций», — резюмировал политик.

Реклама

Напомним, западная пресса предостерегает, что Украина отходит на задний план , а война в Персидском заливе помогает Путину. В частности, Россию уже усиливают рост цен на нефть и дефицит оружия.