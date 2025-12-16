Стармер сообщил последние новости о развертывании войск в Украине: детали

Военные НАТО. / © Associated Press

Коалиция решительных подготовила планы по развертыванию войск на территории Украины и усилению обороноспособности страны — в воздухе, на море и на суше.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет APA.

«В рамках „Коалиции желающих“ мы имели политический процесс с участием лидеров стран, а также военный процесс с участием военных планировщиков. Мы заявили, что хотим разработать военные планы обеспечения безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для укрепления собственных возможностей Украины», — сказал премьер-министр Британии.

Стармер подчеркнул, что в настоящее время члены коалиции имеют военные планы для каждого из этих направлений. Впрочем, в детали он не стал вдаваться, но подчеркнул, что приоритет на сегодняшний день — мир.

«При необходимости это предполагает наземное развертывание, но сейчас приоритетом является достижение справедливого и продолжительного мира», — сообщил Стармер.

Напомним, 1 декабря на онлайн-встрече «Коалиции желающих» лидеры стран-участниц среди прочего обсуждали гарантии безопасности Украины. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что они не должны превратиться в еще один «Будапештский меморандум». По его словам, не должно быть никаких «уступок по территориям Украины».

В свою очередь, издание Axios сообщало, что США предоставят Украине гарантии безопасности, но не просто так. Американское высокопоставленное должностное лицо заявило, что речь идет о гарантиях на основе статьи 5 НАТО. Они будут одобрены Конгрессом и будут иметь юридическую силу. Однако Киев должен уступить территории.

