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Стармер вляпался в курьез с президентом Южной Кореи (видео)
Курьезный случай произошел во время официальных переговоров, когда Стармер сначала пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мэна.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите G7 в Канаде попал в курьезную ситуацию. Он перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена с его переводчиком во время встречи для официальных переговоров.
Об этом сообщает Daily Mail, а также свидетельствует видео происшествия.
На полях саммита G7 на встрече с южнокорейской делегацией Стармер сперва пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мэна.
А еще во время совместных фотосъемок премьер Британии не смог сразу выбрать место, в котором будет позировать. Он замешкался и поставив корейскую сторону в неудобное положение.
После курьезного случая Стармер заявил, что Британия имеет «хорошие прочные отношения» с Южной Кореей, и настроена укрепить их еще больше в торговой и оборонной отраслях.
К слову, осенью прошлого года президент России Владимир Путин опозорился на саммите БРИКС. Он не смог ни с первого, ни со второго раза произнести имя и фамилию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.