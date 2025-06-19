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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Стармер вляпался в курьез с президентом Южной Кореи (видео)

Курьезный случай произошел во время официальных переговоров, когда Стармер сначала пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мэна.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мэн и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мэн и премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите G7 в Канаде попал в курьезную ситуацию. Он перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена с его переводчиком во время встречи для официальных переговоров.

Об этом сообщает Daily Mail, а также свидетельствует видео происшествия.

На полях саммита G7 на встрече с южнокорейской делегацией Стармер сперва пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мэна.

А еще во время совместных фотосъемок премьер Британии не смог сразу выбрать место, в котором будет позировать. Он замешкался и поставив корейскую сторону в неудобное положение.

После курьезного случая Стармер заявил, что Британия имеет «хорошие прочные отношения» с Южной Кореей, и настроена укрепить их еще больше в торговой и оборонной отраслях.

К слову, осенью прошлого года президент России Владимир Путин опозорился на саммите БРИКС. Он не смог ни с первого, ни со второго раза произнести имя и фамилию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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