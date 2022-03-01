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Старт рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС и новые санкции против РФ: пять главных новостей за ночь

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Старт рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС и новые санкции против РФ: пять главных новостей за ночь

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей за ночь:

  • Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. Читать дальше –>
  • Правительство Японии ввело санкции против России – потому, что она пошла войной против Украины. Читать дальше –>
  • Европа и ее союзники готовы принять дополнительные санкции против РФ. Читать дальше –>
  • Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский провели разговор, в котором обсудили войну в Украине. Читать дальше –>
  • Национальная хоккейная лига США осуждает вторжение России в Украину и призывает к мирному решению проблемы как можно скорее. Читать дальше –>

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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