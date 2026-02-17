Кремль. / © Associated Press

Реклама

Кремль вряд ли отклонится от своих первоначальных военных требований в ходе трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые состоятся 17-18 февраля в Женеве.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Накануне переговоров в администрации «фюрера» сообщили, что на Женевских переговорах будет обсужден более широкий круг вопросов, чем в Абу-Даби. В частности, территориальные вопросы.

Реклама

Состав делегации РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что помощник диктатора-президента Владимир Мединский возглавит переговорную группу РФ.

В состав российской делегации также войдут:

заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин;

первый заместитель начальника ГРУ Владимир Костюков.

Кроме того, в Женеве будет гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, но он примет участие в рабочей группе по экономическому сотрудничеству.

Перед переговорами Сергей Рябков заявил, что Кремль поручил своей делегации действовать в пределах, о которых Путин и президент США Дональд Трамп якобы договорились на саммите на Аляске в августе 2025-го.

Реклама

Аналитики Института изучения войны подчеркивают: в Москве утверждали, что на Аляске якобы было достигнуто согласование принципов, основанных на речи Путина в июне 2024-го перед МИДом, где «фюрер» настаивал на капитуляции.

«Кремль неоднократно демонстрировал свою полную приверженность достижению своих первоначальных военных целей, включая те, которые не связаны с территорией на востоке Украины», — говорится в отчете.

«Энергетическое перемирие»

В ISW отмечают, что страна-агрессорка может попытаться использовать временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы утверждать, что РФ идет на уступки. Отмечается, что Россия уже использовала «энергетическое перемирие» в марте-апреле 2025 и в январе-феврале этого года для накопления беспилотников и ракет для дальнейших ударов по Украине.

«Кремль согласился на мораторий на удары по некоторым объектам украинской энергетики в январе-феврале 2026-го только после нанесения серьезного ущерба национальной энергетической сети Украины. Кремль, вероятно, снова попытается представить свое соблюдение будущего краткосрочного моратория как значительную уступку», даже если Москва использует эти дни для накопления. отчете ISW.

Реклама

Аналитики акцентируют внимание на том, что после российских обстрелов в Украине серьезные проблемы с энергоснабжением. Ее энергетическая сеть испытала значительные перебои во время моратория на удары в январе-феврале прошлого года через месяцы и годы повреждений, которые сеть уже получила.

Переговоры в Женеве

В швейцарской Женеве 17-18 февраля пройдут очередные мирные переговоры. Впрочем, сообщает Reuter, территориальные требования Кремля заблокировали переговоры. Ведь именно захватнические аппетиты Москвы были до сих пор основным камнем преткновения. Кремль выдвигает ультиматумы относительно полного контроля над Донбассом, но Киев считает это требование неприемлемым.

В то же время, президент США Дональд Трамп перед началом встречи призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров. Мол, именно к этому стремится американская сторона. Следует заметить, что о нежелании РФ к добросовестному диалогу он не обмолвился и словом.

В свою очередь, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не собирается заставлять ни Украину, ни Россию до окончания войны, а также навязывания мирного соглашения. Более того, по его словам, Белый дом вроде бы не ставит никаких требований.

Реклама