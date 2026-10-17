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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Старый мировой порядок рушится, Европе нужны новые доктрины безопасности — Залужный

Старый мировой порядок продолжает разрушаться вместе с его политической, экономической и системой безопасности, считает посол.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Валерий Залужный

Валерий Залужный / © Facebook Валерія Залужного

Война в Украине является первопричиной глобальной нестабильности, которая открыла двери для конфликта на Ближнем Востоке и продолжает разрушать экономические и процессы безопасности в мире.

Об этом написал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке.

По его мнению, правила, по которым выстраивалась демократия по лекалам «холодной войны», уже не работают, а процесс разрушения старой системы сопровождается проблемами в странах, считавшихся символом демократии, и ростом цен на топливо.

«Именно во время этой войны, в отличие от других войн после 1945-го года, была нарушена глобальная стабильность. Кто еще сегодня считает, что если его не бомбят роботы, то мировой порядок не разрушается. Таких много и среди умных людей. К сожалению. Эта война, как первопричина глобальной нестабильности, уже открыла двери войны на Ближнем Востоке и может начать другие конфликты… Ни один авианосец, как символ той войны и той эпохи, от этого уже не спасет», — отметил Залужный.

Ранее Залужный объяснил уникальность нынешней войны, роль ветеранов в будущем обществе и опасность деградации западных демократий в лице глобального зла. По его мнению, глобальный мировой порядок окончательно разрушен, а любые попытки заключить компромиссные бизнес-соглашения с агрессором только приближают новый конфликт.

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