Валерий Залужный / © Facebook Валерія Залужного

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Война в Украине является первопричиной глобальной нестабильности, которая открыла двери для конфликта на Ближнем Востоке и продолжает разрушать экономические и процессы безопасности в мире.

Об этом написал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке.

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По его мнению, правила, по которым выстраивалась демократия по лекалам «холодной войны», уже не работают, а процесс разрушения старой системы сопровождается проблемами в странах, считавшихся символом демократии, и ростом цен на топливо.

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«Именно во время этой войны, в отличие от других войн после 1945-го года, была нарушена глобальная стабильность. Кто еще сегодня считает, что если его не бомбят роботы, то мировой порядок не разрушается. Таких много и среди умных людей. К сожалению. Эта война, как первопричина глобальной нестабильности, уже открыла двери войны на Ближнем Востоке и может начать другие конфликты… Ни один авианосец, как символ той войны и той эпохи, от этого уже не спасет», — отметил Залужный.

Ранее Залужный объяснил уникальность нынешней войны, роль ветеранов в будущем обществе и опасность деградации западных демократий в лице глобального зла. По его мнению, глобальный мировой порядок окончательно разрушен, а любые попытки заключить компромиссные бизнес-соглашения с агрессором только приближают новый конфликт.

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