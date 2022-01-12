Стащили 10 тысяч военных: в России рассказали об "обучении" в оккупированном Крыму

Стащили 10 тысяч военных: в России рассказали об "обучении" в оккупированном Крыму

Россия вывела на так называемые учения более 10 тысяч военнослужащих.

В незаконно аннексированном Россией Крыму и приграничных с Украиной российских регионах начались "первые занятия в новом году" с участием более 10 тысяч военных РФ. На полигонах российские армейцы отрабатывают новые способы тактических действий.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Отмечается, на полигонах проводятся "занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам". Батальонные тактические группы "обучаются новым способам тактических действий" в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, в частности, контрбатарейный, авиационный и снайперский.

Так называемые учения организованы на полигонах в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Ставрополье, в Чеченской Республике, в Карачаево-Черкесии, в Ингушетии, в Дагестане, на Кубани, а также на штатных полигонах Армении и в оккупированных Абхазии, Южной Осетии и аннексированном Крыму.

Кроме того, российские командиры подразделений "осваивают способы" контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отводить войска из четырех областей вблизи границ с Украиной, потому что, по его словам, связи между маневрами войск и переговорами с Западом по "гарантиям безопасности" нет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства-агрессора России вдоль границы с Украиной.

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