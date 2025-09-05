Статус беженцев для украинцев в Польше: почему все больше отказов

Украинские беженцы в Польше / © ТСН.ua

В Польше мнение Управления по делам иностранцев о необходимости предоставления гражданам Украины международной защиты (статуса беженца или дополнительной защиты) не изменилось — в большинстве случаев основания для предоставления заявителям такой защиты отсутствуют.

Об этом пишет информационный портал inPoland.

С марта 2025 года на основе индивидуальной оценки ситуации иностранца Управление по делам иностранцев выдало почти тысячу негативных решений по предоставлению статуса беженца или дополнительной защиты гражданам Украины. Анализ таких дел позволяет заключить, что количество отказов в дальнейшем будет только расти.

Каждое заявление о международной защите рассматривается индивидуально. Во внимание сотрудники UdSC принимают актуальную информацию о месте жительства заявителя на территории Украины — ситуация с безопасностью, возможность реализации гражданских прав и пользования государственными услугами. В Управлении напомнили, что мобилизация не является основанием для предоставления статуса беженца.

В UdSC отметили, что, несмотря на ветирование поправок к спецзакону президентом Польши Каролем Навроцким, граждане Украины все еще находятся под временной защитой в соответствии со сроком, определенным в решении Совета Европейского Союза. Таким образом, гражданам Украины гарантировано легальное проживание.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует возвращение домой 70% украинцев после завершения войны