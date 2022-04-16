Статус кандидата в члены ЕС: Зеленский сообщил, что опросник уже почти заполнен

Статус кандидата в члены ЕС: Зеленский сообщил, что опросник уже почти заполнен

Ответы вскоре будут переданы представителям Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работа над опросником для обретения государством статуса кандидата в члены ЕС уже почти завершена.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 15 апреля.

"Говорили сегодня с чиновниками и о работе над заполнением опросника, который Украина получила от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это необходимый этап подготовки нашего государства к обретению статуса кандидата в члены ЕС. Работа практически завершена, и скоро ответы передадим представителям Евросоюза", — рассказал Зеленский.

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Напомним, 8 апреля во время визита в Киев фон дер Ляйен официально передала Зеленскому опросник по поводу членства в ЕС.

Перед этим глава Еврокомиссии заявила, что заявку Украины о вступлении в ЕС подадут в Европейский Совет этим летом. На что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что в ОП постараются ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз.

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