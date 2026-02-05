Статья 5 только для членов НАТО: Финляндия выдвинула требование США

Флаги стран-членов НАТО / © Associated Press

Реклама

Финские власти обратились к США с просьбой воздержаться от формулировок, которые называют будущие обязательства по безопасности перед Украиной после войны «подобными статье 5», ведь это может ослабить сам принцип коллективной обороны, на котором базируется НАТО.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на телеграмму Государственного департамента США.

Документ, датированный 20 января, указывает на обеспокоенность отдельных должностных лиц тем, какие именно термины используются во время мирных дискуссий между Киевом и Москвой. Он подчеркивает, что в сфере национальной безопасности даже отдельные слова могут иметь серьезное значение — даже если речь идет лишь о попытке объяснить позицию через аналогии.

Реклама

Как отмечается в телеграмме, направленной из американского посольства в Хельсинки в Вашингтон, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подняла этот вопрос 19 января во время встречи с конгрессменами США Джеком Бергманом и Сарой Элфрет, которые входят в Комитет Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Валтонен подчеркнула, что Финляндия рассматривает Россию как «долгосрочную стратегическую угрозу», и предостерегла от заключения для Украины «слабого» мирного соглашения, которое могло бы подорвать ее способность противостоять возможной агрессии со стороны РФ в будущем.

Финляндия предостерегла от формулировок «гарантии безопасности, подобные Статье 5» для Украины

В то же время, согласно документу, глава финского МИД предостерегла от любых формулировок относительно «гарантии безопасности, подобные Статье 5» для послевоенной Украины. По ее словам, такие формулировки могут привести к смешиванию четко определенных гарантий НАТО по Статье 5 с возможными двусторонними договоренностями с Украиной. Валтонен также подчеркнула необходимость создания «файрвола» между НАТО и будущими гарантиями безопасности для Киева. В телеграмме отмечается, что министр обороны Финляндии выразил подобную позицию во время другой встречи.

Опубликованные материалы также отражают подход других финских политиков, которые отмечают, что, несмотря на желание помочь Украине защитить себя, вопрос «гарантии» по безопасности является слишком серьезным и пока не имеет однозначной поддержки.

Реклама

Один из финских чиновников заявил, что офис Валтонен не комментирует закрытые дипломатические обсуждения, одновременно подтвердив стратегическую цель Хельсинки — в перспективе видеть Украину членом НАТО.

Что беспокоит западные столицы?

Бывшие представители Альянса и эксперты считают, что содержание телеграммы отражает растущую обеспокоенность в разных столицах относительно долгосрочных последствий сотрудничества с Украиной после завершения войны.

Как отметил экс-чиновник Альянса Эдвард Ронг, одной из проблем является то, что «использование термина „Статья 5“ в других контекстах создает впечатление привлечения НАТО, которое на самом деле не является частью ни одной из предложенных договоренностей». Он добавил: «Финляндия и многие другие члены НАТО хотят, чтобы было четко понятно: Статья 5 является уникальной для НАТО».

Аналитики отмечают, что использование Статьи 5 как сравнения имеет как положительные, так и рискованные последствия, особенно учитывая различные взгляды на поддержку Украины внутри НАТО. Ситуацию осложняет и то, что в ближайшее время помощь Украине, вероятно, будут оказывать отдельные государства или коалиции стран, а не сам Альянс.

Реклама

По словам исследователя Университета Мэриленда Джоша Шифринсона, даже упоминание Статьи 5 с формулировкой «подобная» может стать инструментом для политической борьбы внутри стран.

Эффективность самой Статьи 5 НАТО может оказаться под сомнением

Также существует риск, что представление гарантий для Украины как «подобных статье 5» может подтолкнуть Россию проверить эти обязательства на практике. По мнению экс-представителя Пентагона при НАТО Рэйчел Эллехус, если РФ осуществит вооруженную атаку, а государства, которые поддерживают Украину, не смогут адекватно ответить, это может поставить под сомнение эффективность самой статьи 5 Альянса.

Отдельное внимание, по словам экспертов, европейские союзники уделяют скептическому отношению президента США Дональда Трампа к Альянсу. Они уже увеличили оборонные расходы и взяли на себя основную часть помощи Украине, однако экономическая неопределенность ставит под вопрос дальнейшие возможности поддержки.

«Я предполагаю, что финны не хотят пообещать больше, чем смогут выполнить», — отметила Эллехус.

Реклама

Напомним, 25 января президент Владимир Зеленский сообщил, что двусторонний документ с США о гарантиях безопасности для Украины полностью готов. По его словам, эти гарантии являются ключом к определению конкретной даты завершения войны и предотвращения будущей агрессии в Европе. Сейчас украинская сторона ожидает от американских партнеров только согласования даты и места подписания, после чего документ должны ратифицировать Конгресс США и Верховная Рада. Параллельно президент выделил европейский вектор безопасности, включающий членство в ЕС, «коалицию желающих» и экономическую поддержку как фундаментальные элементы защиты государства.