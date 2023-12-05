Статья WP о проблемах контрнаступления и слова Столтенберга о "плохих новостях": эксперт назвал цели заявлений

Публикация в The Washington Post статьи о проблемах контрнаступления ВСУ и параллельные заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных "плохих новостях" из Украины — вполне нормальный процесс.

Такую оценку дал политолог Игорь Рейтерович, сообщает "24 канал".

Заявление Столтенберга о "плохих новостях" из Украины

Рейтерович прокомментировав недавнее интервью Столтенберга, в котором тот подчеркивал необходимость поддержки Украины, но и сказал, что "мы также должны быть готовы к плохим новостям". По мнению эксперта, под "плохими новостями" генсек НАТО подразумевал возможное затягивание боевых действий. Заявление Столтенберга было направлено на страны-члены Альянса и ЕС, чтобы они усилили военную помощь для Украины.

"В этом контексте Столтенберг пытался использовать тезис для определенной активизации внутринатовских процессов. Это был механизм давления на некоторые государства, до сих пор живущие в абстракции, которые будто не знают, что происходит, и насколько Украине нужна помощь. Он рисует им пессимистический сценарий, а также протягивает тезис, что затягивание войны или развитие ее не в ту сторону приведет к негативным последствиям как для НАТО, так и для ЕС", – пояснил политолог.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Столтенберг: Надо быть готовыми к плохим новостям! Противостояние Россия – Украина – НАТО

Статья WP с оценками контрнаступления ВСУ

Рейтерович также прокомментировал статью The Washington Post, в которой издание рассматривало проблемы летнего украинского контрнаступления. Эксперт объяснил, что приближается конец года – и нужно давать ответы на некоторые вопросы. Именно из-за таких материалов часть западных правительств, поддерживающих Украину, хотят немного оправдать себя. В то же время это также процесс решения проблем.

"Такие материалы – это попытка найти ответы на вопросы, решить проблемы. Возможно, где-то частично и децентрализовать вину. Политический аспект здесь присутствует. Но не забывайте, что Запад живет не в состоянии войны. Там вполне могут на уровне журналистского сообщества писать материалы, хайповать, набирать просмотры. Это тоже играет свою роль", – обратил внимание политолог.

Напомним, накануне WP опубликовало анализ подготовки к украинскому контрнаступлению. В статье сообщалось о разногласиях между стратегией Украины и видением США и Запада. Последние склонялись к точечному контрнаступлению, в частности, чтобы отрезать РФ от Крыма. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настаивал на операциях по всей линии фронта.

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