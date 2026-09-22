Ставил ли Трамп ультиматум Зеленскому во время переговоров с глазу на глаз: ответ президента Украины

Дональд Трамп и Владимир Зеленский на сегодняшней встрече, 22 сентября / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заверил, что на встрече с Дональдом Трампом он не получил никаких ультиматумов по поводу прекращения огня в одностороннем порядке.

Об этом глава государства сказал после переговоров с Дональдом Трампом.

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«Нет, сегодня не прозвучало никаких просьб в одностороннем порядке, чтобы Украина прекратила удары. Наоборот, мы говорим, что можем сделать с этой ситуацией. Мы говорим об энергетическом перемирии», — говорит он.

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Зеленський объяснил, что Украина не атакует первой, а отвечает на агрессию России.

«Если вы хотите, чтобы мы не отвечали ударами по производству дизеля, нефтепереработке и тому подобное — мы не будем. Мы не против. Мы ответственные. Я не хочу играть в игры. Он атакует нас — мы отвечаем», — сказал президент Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что если бы Украина не отвечала на удары РФ, она давно была бы оккупирована.

Напомним, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Путин хочет завершить войну.

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Зеленский в свою очередь заявил, что готов в любое время сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

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