"Ставки поднимаются": Стефанчук рассказал, как Рада ответит на планы России признать "ЛДНР"

Путь Украины – в НАТО и он не может зависеть от прихотей нашего северного соседа, заявил спикер парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент может 15 февраля проголосовать заявление по проекту постановления Госдумы России о признании "ЛНР" и "ДНР".

Об этом Стефанчук сказал во время марафона "Право на власть" и "Твой вечер" в понедельник, 14 февраля.

"Ставки поднимаются. Сегодня уже в Думе РФ прошли комитеты. Возможно, этот вопрос будет вынесен буквально на днях на рассмотрение Государственной Думой. Наш ответ элементарный. Он не менялся. Потому что эти территории являются украинскими территориями", — сказал спикер Рады.

"Мы готовим в Верховной Раде соответствующее заявление, которое будет основываться на всемирно признанных территориях ООН. Это заявление может даже быть проголосовано завтра (15 февраля – ред.) в Верховной Раде. Кроме этого, мы четко понимаем, где есть интерес Украины и что наш путь – в НАТО, и наш путь на удержание территориальной целостности не может зависеть от прихотей нашего северного соседа", – рассказал Стефанчук.

Напомним, Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания палаты 15 февраля два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных "республик" Донбасса.

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