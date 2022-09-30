"Стают нашими гражданами навсегда": Путин наивно высказался о жителях оккупированных территорий Украины

Путин наивно полагает, что украинцы из оккупированных территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья станут гражданами РФ "навсегда".

Президент России Владимир Путин во время своего выступления 30 сентября поделился своими мечтами о том, что жители Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья будто бы "станут гражданами РФ навсегда".

Об этом глава Кремля заявил во время объявления о попытке аннексии оккупированных территорий Украины.

В частности, российский диктатор в очередной раз провозгласил ложь о том, что якобы "миллионы украинцев" на захваченных территориях государства "считают себя частью России".

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"Нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России. Чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое настоящее историческое отечество", — провозгласил свое искаженное представление о реальности Путин.

"Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда", – поделился мечтами российский диктатор.

Заметым, в России уже думали, что и жители Киева и Харьковщины станут гражданами страны-агрессора навсегда. Однако оккупанты оттуда накивали пятками, уже и следует их простыл.

Напомним, 30 сентября Путин подписывает "договор" о вхождении украинских территорий в состав РФ после проведения там псевдореферендумов.

Добавим, что во время выступления Путин также призвал Украину "немедленно прекратить огонь" и сесть за стол переговоров.

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