Стефанчук: Киев ожидает, что США признают РФ страной – спонсором терроризма

Стефанчук заявил, что такое решение должны принять парламенты других стран мира

Украина ожидает, что США признают Россию страной спонсором терроризма.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он отметил, что решение Европейского парламента признать Россию страной спонсором терроризма станет примером для многих стран мира. Стефанчук отметил, что, прежде всего, Киев ожидает такого признания от США.

"Мы знаем, что это длительная дискуссия. И мы очень надеемся, что такой статус — или, возможно, другой специальный статус — будет предоставлен российской федерации", — сказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады напомнил, что этот статус имеет много юридических последствий, потому что сотрудничество с такой страной приводит к жестким санкциям.

Стефанчук добавь, что признание РФ страной спонсором терроризма со стороны Европейского парламента должно лечь в основу девятого пакета санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал три пункта, из которых на нынешнем этапе войны складывается тактика государства-террористки России.

Также мы информировали, что экспосол в США объяснил, при каких условиях Вашингтон может признать Россию спонсором терроризма.

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