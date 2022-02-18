Стефанчук о новом витке провокаций со стороны РФ: "Ставить перед собой женщин и детей — это почерк страны-агрессора

Стефанчук о новом витке провокаций со стороны РФ: "Ставить перед собой женщин и детей — это почерк страны-агрессора

По словам спикера ВРУ, Украина – мирная страна, которая одновременно готова дать достойный отпор каждому, кто посягнет на ее суверенитет.

Новый виток провокаций со стороны РФ – это продолжение агрессии против украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. А также очередное свидетельство того, что Россия и не планировала выполнять взятые на себя обязательства по деэскалации и отводу войск.

Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Украина никогда не будет решать вопрос применением силы. Тем более – способами, которые не только далеки от цивилизации, человечности и гуманизма, но и являются худшим примером низости, трусости и морального разложения", — написал он на странице в Facebook.

По словам главы ВР, ставить впереди себя женщин и детей — это известный всему миру почерк страны-агрессора. Обстрел детских садов и школ с попыткой обвинить в этом ВСУ, подрыв пустого автомобиля в центре Донецка с заготовленным "журналистом" рядом, распространение обращений главарей российского оккупационного режима в так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые были записаны еще 16 февраля — все это столь примитивные и противные манипуляции, которым нет веры.

"Украина получила поддержку цивилизованного мира, и наш путь – это дипломатия. Мы четко придерживаемся Минских соглашений, поэтому наша армия – для обороны, а не для нападения. Украина – мирная страна, которая одновременно готова дать достойный отпор каждому, кто посягнет на ее суверенитет, территориальную целостность и независимость. Мы на своей земле! За нами правда! С нами Бог! Слава Украине!", — написал он.

Напомним:

В пятницу 18 февраля пророссийские боевики обстреляли населенные пункты в Донецкой области. Больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один военнослужащий.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о распространении дезинформации представителями оккупационных властей на территории ОРДЛО, которой пророссийские боевики пытаются запугать местных жителей. Министр обороны призвал не верить российским "фейкам".

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