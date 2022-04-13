Стефанчук об ОПЗЖ: "В ближайшее время такой фракции в украинском парламенте не будет"

Стефанчук об ОПЗЖ: "В ближайшее время такой фракции в украинском парламенте не будет"

После парламентских выборов 2019 года в состав фракции ОПЗЖ вошли 43 народных депутата.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук намекнул на прекращение деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" уже вскоре.

Об этом спикер парламента сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

После полномасштабного вторжения России в Украину многие депутаты разных уровней от ОПЗЖ получили подозрения в государственной измене. Кроме того, в ряде местных советов фракции этой политсилы самораспустились.

"Не хочу делать спойлер, но я думаю, что в ближайшее время такой фракции (ОПЗЖ – ред.) в украинском парламенте не будет. Уже в ближайшее время", – сказал Стефанчук.

Заметим, что после парламентских выборов 2019 года в состав фракции ОПЗЖ входили 43 народных депутата.

Напомним, 28 марта сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что партия приостановила свою работу на территории Украины.

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