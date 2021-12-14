Стефанчук обнародовал "домашнее задание" нардепам на время зимних каникул: что должны читать политики

Стефанчук обнародовал "домашнее задание" нардепам на время зимних каникул: что должны читать политики

Глава Рады дал "домашнее задание" нардепам на зиму.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, давший нардепам "домашнее задание" на новогодне-рождественские праздники прочесть 5 книг, опубликовал рекомендованную литературу.

Свой топ-5 книг, которые Стефанчук рекомендует народным депутатам прочесть на зимних каникулах, обнародовал в Facebook.

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Спикер ВРУ отметил, что в день общенациональной акции "Национальная неделя чтения" хочет также популяризировать книги, а также побуждать всех к чтению.

"Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" — рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочитать в ближайшее время", – написал Стефанчук.

В новогодний список рекомендованной литературы от главы Рады вошли:

Григорий Сковорода "Лучшее",

Норман Дейвис "Европа. История" (Europe. A History),

Михаил Зигар "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."),

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history),

Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

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"Конечно, можно и больше... Кроме того, летние каникулы готовлю развернутый список. Также буду ждать рекомендаций и взаимно: какая книга пришлась вам по душе?", — добавил он.

В конце спикер ВРУ в шутку написал, что в его перечень не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, ведь предполагает, "что все и без этого должны уже знать их "на зубок".

Как сообщалось, народные депутаты сократили количество пленарных недель для работы после Нового года в январе. Так, вместо двух они будут работать в пленарном режиме только одну неделю.

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