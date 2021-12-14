Стефанчук обнародовал "домашнее задание" нардепам на время зимних каникул: что должны читать политики

Глава Рады дал "домашнее задание" нардепам на зиму.
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, давший нардепам "домашнее задание" на новогодне-рождественские праздники прочесть 5 книг, опубликовал рекомендованную литературу.
Свой топ-5 книг, которые Стефанчук рекомендует народным депутатам прочесть на зимних каникулах, обнародовал в Facebook.
Спикер ВРУ отметил, что в день общенациональной акции "Национальная неделя чтения" хочет также популяризировать книги, а также побуждать всех к чтению.
"Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" — рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочитать в ближайшее время", – написал Стефанчук.
В новогодний список рекомендованной литературы от главы Рады вошли:
- Григорий Сковорода "Лучшее",
- Норман Дейвис "Европа. История" (Europe. A History),
- Михаил Зигар "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."),
- Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history),
- Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).
"Конечно, можно и больше... Кроме того, летние каникулы готовлю развернутый список. Также буду ждать рекомендаций и взаимно: какая книга пришлась вам по душе?", — добавил он.
В конце спикер ВРУ в шутку написал, что в его перечень не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, ведь предполагает, "что все и без этого должны уже знать их "на зубок".
Как сообщалось, народные депутаты сократили количество пленарных недель для работы после Нового года в январе. Так, вместо двух они будут работать в пленарном режиме только одну неделю.