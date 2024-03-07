Стефанчук объяснил, почему не всех депутатов пускают в командировку

Стефанчук подчеркнул, что все нардепы знают о критериях получения допуска за границу.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пояснил, что он получает заявления от депутатов относительно заграничных командировок, которые иногда не всегда обоснованы.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Поэтому, по его словам, есть восемь оснований, согласно которым принимается решение подписывать ли заявление.

"Первый — решение украинского парламента о представительстве. Второй — участие в парламентских ассамблеях. Третьим критерием является участие нардепов в группах дружбы. Четвертый — этот вопрос связан с поездками народного депутата для помощи Силам обороны Украины или при содействии Главного управления разведки", — рассказал председатель ВР.

Он отметил, что все нардепы знают об этих критериях, поэтому ему "странно", когда кто-то из них жалуется, что не получил допуск на выезд за границу.

"Все знают эти критерии… Мне удивительно, когда народные депутаты одной политической фракции рассказывают об их ограничениях в перерыве между загранкомандировками", — добавил Стефанчук.

Напомним, Верховная Рада отменила заседание 6-8 марта. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причину.

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