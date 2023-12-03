Стефанчук объяснил, почему Порошенко и его однопартийцев не выпустили за границу

Петра Порошенко не пустили за границу на встречи с партнерами. О запрете на выезд также сообщили депутаты от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Геращенко и Марина Ионова.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему пятого президента Украины Петра Порошенко не выпустили за границу на запланированные встречи с иностранными партнерами, в том числе в Польше и США.

Об этом он написал в Facebook.

Стефанчук напомнил, что каждый народный депутат Украины может участвовать в межпарламентской дипломатии, в частности, и путем получения командировки за пределы Украины. Такое уполномочие народного депутата происходит по согласованию с Председателем Верховной Рады Украины – он получает соответствующее согласование от Председателя в виде командировки.

Председатель Верховной Рады, в частности, отметил, что по последним статистическим данным, с момента полномасштабного вторжения фракция "Слуга народа", которая составляет 235 народных депутатов (52,22% от склада парламента), получила согласование 53,24% командировок от общего количества командировок, что составляет 4,23 командировки на одного народного депутата.

"Со своей стороны, фракция "Европейская солидарность", которая постоянно жалуется на якобы "политические преследования" и составляет 27 народных депутатов (6% от склада парламента) получила согласование 9,74% от общего количества командировок, что составляет 6,7 командировки на одного депутата. Указанные процентные цифры красноречиво свидетельствуют о манипулировании представителями этой фракции фактами любого их притеснения", — написал Стефанчук.

Руслан Стефанчук также объяснил, почему он как Председатель Верховной Рады Украины, а также другие его коллеги по президиуму, согласовывают не все командировочные заявления и вынуждены отказывать отдельным народным депутатам.

"Причина простая. К сожалению, отдельные депутаты начали определенные манипуляции и злоупотребления, почему-то считая, что каждое их желание поехать за границу в период действия военного положения должно быть безусловно одобрено руководством Рады, без учета целей, задач и оценки результатов этой поездки", — объяснил он.

По его словам, некоторые народные депутаты, "которые сегодня активно жалуются на невыпуск их в командировку", подали Стефанчуку недавно 4-5 последовательных командировочных заявлений за пределы Украины общей продолжительностью почти 20 дней, которые должны были завершиться приблизительно к рождественским праздникам.

"Такое совпадение вызывает много вопросов. Поэтому стоит ли говорить, что при таких условиях руководство Рады перешло к более тщательному рассмотрению командировочных заявлений за пределы Украины и иногда отказывало в согласовании некоторых "псевдокомандировок"... В то же время я, как Председатель Украинского Парламента, не воспринимаю и не буду терпеть позицию отдельных коллег, которые почему-то решили, что именно они являются эксклюзивным "парламентским МИД", арогантно заявляя, что только они самые эффективные, профессиональные и экспертные", — резюмировал председатель ВР.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого в очередной раз не выпустили за границу.

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