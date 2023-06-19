Стефанчук объяснил, возможны ли выборы в Украине до окончания войны

Выборы в Украине во время войны и военного положения невозможны. Самым оптимальным вариантом были бы выборы в Верховную Раду, проведенные сразу после окончания войны.

Об этом спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в интервью "Украинской правде".

"У меня есть такой принцип: не знаешь как – действуй, как говорит закон. Соответственно, законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения проведение любых выборов невозможно. И это логично. Потому что мы не знаем, как организовать голосование для почти 7 миллионов, которые находятся за пределами Украины. Мы не знаем, как организовать голосование для тех временно оккупированных регионов. Мы не знаем, как обеспечить должное представительство, явку других граждан во время действия военного положения и не будут ли атаковать избирательные объекты. Поэтому, мне кажется, очень мудрое решение заложено в законодательстве Украины, что во время военного положения выборы проводиться не могут. Если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, которого ожидает наш враг. Так что наиболее правильное и мудрое решение – провести выборы сразу после завершения военного положения", – сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламентских выборов осенью 2023-го в Украине не будет — это запрещено Конституцией во время военного положения.

Действие военного положения и общей мобилизации в Украине продлили еще на 90 дней. За соответствующие постановления проголосовала Верховная Рада. Действие предыдущих подходило к концу 20 мая. Следовательно, нынешние документы будут действовать до 18 августа. К слову, с начала полномасштабной войны военное положение в Украине продлевается уже в седьмой раз.