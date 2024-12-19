Стефанчук отреагировал на заявления Путина о переговорах

Спикер парламента заявил о неизменности своей позиции по переговорам с РФ.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова вести переговоры об окончании войны с Россией только на своих условиях.

Об этом спикер парламента сказал на брифинге 10 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".

Стефанчук прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам.

Также читайте Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным

"Моя позиция не изменилась. В этой войне агрессором является Российская Федерация, а жертвой является Украина. Исключительно условия Украины как жертвы этой агрессии должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", — высказался председатель Верховной Рады.

Напомним, ранее в этот же день Путин заявил о готовности РФ вести переговоры, но только с легитимным руководством Украины, на базе стамбульских договоренностей 2022 года, и "исходя из реалий на поле боя".

Читайте также: