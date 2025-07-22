Стефанчук подписал скандальный закон о НАБУ и САП: что дальше

Руслан Стефанчук / © Associated Press

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый на заседании во вторник законопроект 12414, поправки к которому передают генпрокурору полномочия руководить Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Об этом идет речь на сайте парламента.

Законопроект №12414 о ликвидации подписал спикер ВР и далее документ передали уже на подпись президенту Зеленскому.

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Что предполагает законопроект

Согласно новым правкам, независимые Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

В частности, генпрокурор:

получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ;

в случае бездействия может изменять подследственность, передавая дело другим органам;

закрывать расследование по требованию стороны защиты;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

определяет состав группы прокуроров, лишив это право руководителя САП

Отметим, что многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подпортить этот закон, поскольку это, по их словам, чревато срывом евроинтеграции. В частности, правозащитники Transparency International Ukraine подчеркнули, что законопроект — прямая угроза независимости НАБУ и откат в сфере антикоррупционной реформы.

В НАБУ и САП также призвали Зеленского не подписывать его, поскольку теперь «два независимых института — НАБУ и САП — фактически полностью переводятся в зависимый режим».

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Напомним, что вчера, 21 июля, работники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. ТСН.ua собрал все, что известно о громкой огласке вокруг обысков у НАБУ.