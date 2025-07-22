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Стефанчук подписал скандальный закон о НАБУ и САП: что дальше
Стефанчук подписал закон об уменьшении полномочий НАБУ и САП. Дальше дело — за президентом.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый на заседании во вторник законопроект 12414, поправки к которому передают генпрокурору полномочия руководить Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).
Об этом идет речь на сайте парламента.
Законопроект №12414 о ликвидации подписал спикер ВР и далее документ передали уже на подпись президенту Зеленскому.
Что предполагает законопроект
Согласно новым правкам, независимые Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
В частности, генпрокурор:
получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ;
в случае бездействия может изменять подследственность, передавая дело другим органам;
закрывать расследование по требованию стороны защиты;
самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
определяет состав группы прокуроров, лишив это право руководителя САП
Отметим, что многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подпортить этот закон, поскольку это, по их словам, чревато срывом евроинтеграции. В частности, правозащитники Transparency International Ukraine подчеркнули, что законопроект — прямая угроза независимости НАБУ и откат в сфере антикоррупционной реформы.
В НАБУ и САП также призвали Зеленского не подписывать его, поскольку теперь «два независимых института — НАБУ и САП — фактически полностью переводятся в зависимый режим».
Напомним, что вчера, 21 июля, работники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. ТСН.ua собрал все, что известно о громкой огласке вокруг обысков у НАБУ.