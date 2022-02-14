Стефанчук: Рада работает в штатном режиме, а при необходимости – и 24/7

Стефанчук: Рада работает в штатном режиме, а при необходимости – и 24/7

По его словам, Рада работает для обеспечения выполнения всех функций, возложенных на парламент.

Украинский парламент работает в штатном режиме, а при необходимости сможет работать и в круглосуточном.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник, 14 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я сообщаю, что Верховная Рада работает постоянно в штатном режиме, а при необходимости – 24/7, чтобы обеспечить выполнение всех функций, возложенных на парламент", – сказал Стефанчук.

Напомним:

В понедельник, 14 февраля, в 16:00 должно состояться заседание СНБО (с участием силовиков и глав фракций Рады), а в 19:00 на совещание с участием президента Зеленского соберутся "слуги народа".

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