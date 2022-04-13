Стефанчук рассказал, когда Медведчука можно будет лишить депутатского мандата

Стефанчук рассказал, когда Медведчука можно будет лишить депутатского мандата

80-а статья Конституции определяет семь аргументов для лишения лица депутатского мандата.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что основанием для лишения Виктора Медведчука мандата народного депутата фракции ОПЗЖ станет решение суда, которое вступило в силу.

Об этом спикер парламента сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"В соответствии с Конституцией, 80-я статья определяет семь аргументов для лишения лица депутатского мандата. Мы знаем, что в отношении господина Медведчука проводится уголовное производство. И только мы получим решение суда, которое вступило в силу, – это основание, чтобы лишить его депутатского мандата", – объяснил Стефанчук.

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Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский и СБУ сообщили о задержании Медведчука, переодетого в украинскую военную форму.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что сначала Медведчук даст показания, позволяющие Украине узнать, как Россия готовила войну и сколько времени это длилось. И после этого возможен суд.

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