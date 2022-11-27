Стефанчук рассказал, почему у депутатов-беглецов до сих пор не забрали мандаты

Около десяти народных депутатов сбежали из Украины и до сих пор не вернулись.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему у народных депутатов от запрещенной "Оппозиционный блок — За жизнь", а также нардепов-беглецов, выехавших за границу после 24 февраля, и до сих пор не вернувшихся, не забрали мандаты.
Об этом спикер ВР сказал в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, около десяти народных депутатов покинули территорию Украины и до сих пор не вернулись. Им не выплачивают зарплату и уволили со всех занимаемых в Раде должностей. Однако забрать мандат оказалось не так-то просто.
"Мы ожидаем сейчас каких-то потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто. У нас основания лишения мандата четко прописаны в Конституции Украины. Их есть семь. Мы не можем принять решения, кроме тех семи оснований, которые есть в Конституции. И Конституцию мы не можем изменить во время военного положения. Но мы найдем возможность попрощаться с этими народными депутатами", – заверил Стефанчук.
Также председатель ВР объяснил, почему депутаты от "ОПЗЖ" — до сих пор в парламенте: "Это правильная идея (избавление мандата депутатов от "ОПЗЖ" — Ред.), но нам нужно найти законодательное воплощение. Если это все сделать, то это будет напоминать революцию" 1917 года или то, что сейчас делает Россия в Украине. Мы должны демонстрировать всему миру цивилизованность нашего выбора", — подытожил спикер.
Согласно Конституции, полномочия народного депутата досрочно прекращаются в случае:
- 1) сложение полномочий по его личному заявлению;
- 2) вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;
- 3) признание его судом недееспособным или без вести отсутствующим;
- 4) прекращение его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины;
- 5) если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства не устранены;
- 6) невхождение депутата, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода парламентария из состава такой фракции;
- 7) смерти.
Напомним, 20 марта СНБО приостановил деятельность политических сил, связанных с Россией во время военного положения. Речь шла о таких партиях как "ОПЗЖ", "Партия Шария", "Опоблок".
21 апреля в Верховной Раде представители запрещенной "ОПЗЖ" объявили о создании депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". Возглавил ее Юрий Бойко. Впоследствии и эта "платформа" прекратила свое существование. В сентябре деятельность "ОПЗЖ" в Украине окончательно запретили.
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