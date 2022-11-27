Стефанчук рассказал, почему у депутатов-беглецов до сих пор не забрали мандаты

Около десяти народных депутатов сбежали из Украины и до сих пор не вернулись.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему у народных депутатов от запрещенной "Оппозиционный блок — За жизнь", а также нардепов-беглецов, выехавших за границу после 24 февраля, и до сих пор не вернувшихся, не забрали мандаты.

Об этом спикер ВР сказал в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, около десяти народных депутатов покинули территорию Украины и до сих пор не вернулись. Им не выплачивают зарплату и уволили со всех занимаемых в Раде должностей. Однако забрать мандат оказалось не так-то просто.

"Мы ожидаем сейчас каких-то потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто. У нас основания лишения мандата четко прописаны в Конституции Украины. Их есть семь. Мы не можем принять решения, кроме тех семи оснований, которые есть в Конституции. И Конституцию мы не можем изменить во время военного положения. Но мы найдем возможность попрощаться с этими народными депутатами", – заверил Стефанчук.

Также председатель ВР объяснил, почему депутаты от "ОПЗЖ" — до сих пор в парламенте: "Это правильная идея (избавление мандата депутатов от "ОПЗЖ" — Ред.), но нам нужно найти законодательное воплощение. Если это все сделать, то это будет напоминать революцию" 1917 года или то, что сейчас делает Россия в Украине. Мы должны демонстрировать всему миру цивилизованность нашего выбора", — подытожил спикер.

Согласно Конституции, полномочия народного депутата досрочно прекращаются в случае: