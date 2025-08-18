Стефанчук сделал твердое заявление об Украине и НАТО

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук / © Facebook Руслана Стефанчука

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что лучшая гарантия безопасности для государства — НАТО. Парламент готов дальше реализовывать стратегию на пути к Альянсу.

Об этом спикер Рады высказался перед презентацией плана действий правительства.

"Лучшая гарантия безопасности сегодня у нас — в НАТО. Украинский парламент уже принял большое количество законодательных актов. Мы готовы и дальше двигать этот воз. Мы готовы и дальше двигаться по этому пути, потому что для нас вопрос внутренней совместимости с НАТО — это вопрос внутреннего вызова», — рассказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что парламент «готов и дальше реализовывать нашу стратегию на пути в НАТО».

Напомним, по информации издания Reuters, на саммите на Аляске с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин выдвинул требования для завершения войны в Украине. В частности, хозяин Кремля хочет территориальных уступок от Киева, запрета на вступление Украины в НАТО и государственного статуса русского языка.

Как заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, США предложили Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям НАТО для членов Альянса, но без формального вступления в блок.

Президент Владимир Зеленский назвал готовность США принять участие в гарантиях безопасности для Украины историческим решением.