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Стефанчук сделал заявление о выборах в Украине
Выборы в Украине возможны только после окончания войны, отмечает спикер парламента.
Верховная Рада работает над подготовкой выборов. Впрочем, состоится голосование только после войны.
Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время общения с журналистами.
"Мы работаем. Мы закон сейчас не активизируем, потому что какие-либо такие вещи поднимают волну в обществе, что выборы завтра", - подчеркнул он.
По словам спикера, сейчас решается ряд вопросов. В частности, как будут голосовать военные и украинцы за границей, как будут работать наблюдатели, как обеспечить финансовую поддержку выборов и т.д.
"ВРУ работает над вопросами, после которых парламентарии смогут перейти к формированию законопроекта о проведении выборов", - говорит Стефанчук.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13464, предположительно предполагающий, что выборы могут быть проведены уже во время войны. В пояснительной записке говорится, что «принятие проекта обусловлено необходимостью усовершенствования регулирования подготовки и проведения выборов, в т.ч. с учетом сегодняшних реалий».
Отметим, одно из социологических исследований показало, что выборы в Украине должны пройти после завершения военного положения. Такое мнение высказали 57% украинцев. Согласно ответам респондентов, лидирует действующий президент Владимир Зеленский. Дальше – Валерий Залужный, потом Петр Порошенко.