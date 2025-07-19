Стефанчук сделал заявление о выборах в Украине

Выборы. / © УНИАН

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Верховная Рада работает над подготовкой выборов. Впрочем, состоится голосование только после войны.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время общения с журналистами.

"Мы работаем. Мы закон сейчас не активизируем, потому что какие-либо такие вещи поднимают волну в обществе, что выборы завтра", - подчеркнул он.

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По словам спикера, сейчас решается ряд вопросов. В частности, как будут голосовать военные и украинцы за границей, как будут работать наблюдатели, как обеспечить финансовую поддержку выборов и т.д.

"ВРУ работает над вопросами, после которых парламентарии смогут перейти к формированию законопроекта о проведении выборов", - говорит Стефанчук.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13464, предположительно предполагающий, что выборы могут быть проведены уже во время войны. В пояснительной записке говорится, что «принятие проекта обусловлено необходимостью усовершенствования регулирования подготовки и проведения выборов, в т.ч. с учетом сегодняшних реалий».

Отметим, одно из социологических исследований показало, что выборы в Украине должны пройти после завершения военного положения. Такое мнение высказали 57% украинцев. Согласно ответам респондентов, лидирует действующий президент Владимир Зеленский. Дальше – Валерий Залужный, потом Петр Порошенко.

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Дата публикации 21:26, 08.06.25 Количество просмотров 34 Польша изменит политический курс? Что означает победа Навроцкого для Украины?