Стефанчук сообщил, нужно ли Раде голосовать за снятие неприкосновенности с Медведчука

Стефанчук сообщил, нужно ли Раде голосовать за снятие неприкосновенности с Медведчука

80 статья Конституции определяет семь аргументов для лишения лица депутатского мандата.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, нужно ли Верховной Раде голосовать за снятие неприкосновенности с Виктором Медведчуком.

Об этом он сообщил 15 апреля в эфире телемарафона.

"Мы вообще сняли депутатскую неприкосновенность со всех депутатов. Теперь ни один народный депутат не нуждается в специальной процедуре привлечения к юридической ответственности. Теперь это вопрос правоохранительных органов и судов. Как только будет решение, вступившее в законную силу в соответствии с Конституцией Украины, 80 статьей, с Медведчука будут сняты полномочия народного депутата Украины", — подчеркнул Стефанчук.

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Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский и СБУ сообщили о задержании Медведчука, переодетого в украинскую военную форму. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что сначала Медведчук даст показания, позволяющие Украине узнать, как Россия готовила войну и сколько времени это длилось. И после этого возможен суд.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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