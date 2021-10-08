Стефанчук закрыл заседание Рады, назначение вице-спикера отложено

Должность останется вакантной до 19 октября.
После назначения Руслана Стефанчука спикером парламента Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, не приняла решение о назначении нового вице-спикера.
На должность выдвинули нардепа от "Европейской солидарности" Софию Федину и главу партии "Слуга народа" — Александра Корниенко.
Стефанчук поставил на голосование предложение сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады объявить закрытым и вернуться к вопросу избрания первого вице-спикера уже на следующей пленарной неделе.
За предложение спикера проголосовали 226 народных депутатов.
Очередное пленарное заседание состоится 19 октября.
Напомним:
- После отставки Дмитрия Разумкова 8 октября Верховная Рада назначила новым спикером его первого заместителя Руслана Стефанчука. "За" проголосовал 261 депутат. Заседание проводила вице-спикер Елена Кондратюк.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от выполнения обязанностей своего представителя в парламенте. Соответствующий указ обнародован на сайте президента утром 7 октября.