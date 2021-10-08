Стефанчук закрыл заседание Рады, назначение вице-спикера отложено

Должность останется вакантной до 19 октября.

После назначения Руслана Стефанчука спикером парламента Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, не приняла решение о назначении нового вице-спикера.

На должность выдвинули нардепа от "Европейской солидарности" Софию Федину и главу партии "Слуга народа" — Александра Корниенко.

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Стефанчук поставил на голосование предложение сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады объявить закрытым и вернуться к вопросу избрания первого вице-спикера уже на следующей пленарной неделе.

За предложение спикера проголосовали 226 народных депутатов.

Очередное пленарное заседание состоится 19 октября.

Напомним:

После отставки Дмитрия Разумкова 8 октября Верховная Рада назначила новым спикером его первого заместителя Руслана Стефанчука. "За" проголосовал 261 депутат. Заседание проводила вице-спикер Елена Кондратюк.

его первого заместителя Руслана Стефанчука. "За" проголосовал 261 депутат. Заседание проводила вице-спикер Елена Кондратюк. Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от выполнения обязанностей своего представителя в парламенте. Соответствующий указ обнародован на сайте президента утром 7 октября.

Новости Украины: новым спикером им стал «слуга народа» Руслан Стефанчук

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