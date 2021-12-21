Стефанишина: Хартия об особом партнерстве и предыдущие гарантии не удержали Россию от агрессии

Стефанишина: Хартия об особом партнерстве и предыдущие гарантии не удержали Россию от агрессии

Хартия была составлена в 1997 году.

Гарантии, зафиксированные в Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО еще в 1997 году, не удержали Россию от агрессии.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире одного из украинских телеканалов, — пишет Укринформ.

Хартия об особом партнерстве, заключенная в 1997 году, пишет: "Украина и страны-члены НАТО будут продолжать выполнять все соглашения по разоружению, нераспространению ядерного оружия и контролю над вооружением и мер по укреплению доверия безопасности между сторонами".

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Как отметила вице-премьер, Украина дала России все гарантии еще в 1997 году, но это не сдержало ее от агрессии.

"Поэтому мы надеемся, что в Мадриде (где 29-30 июня состоится следующий саммит НАТО – ред.), кроме того, что будут найдены элементы дипломатического давления, мы выйдем на новый этап нашего движения в НАТО", — подчеркнула Стефанишина.

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