Стефанишина: Украина проводит "положительные" переговоры с США по ракетам Tomahawk

Украина проводит конструктивные переговоры с США по закупке ракет Tomahawk и другого вооружения, заявила посол Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина

Украинская госпожа посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев ведет "положительные" переговоры с Вашингтоном о приобретении ракет и другого дальнобойного вооружения — несмотря на то, что президент Дональд Трамп ранее сигнализировал о нежелании передавать эти системы Украине.

«Переговоры продолжаются, но у нас много делегаций, которые работают над расширением доступных финансовых ресурсов для закупки дополнительных военных способностей у США», — сказала Стефанишина в эфире Bloomberg TV's Balance of Power, — пишет Bloomberg

По ее словам, речь идет не только о Tomahawk, но и о других типах дальнобойных и короткодействующих ракет, и общий прогресс в переговорах «достаточно положительный».

Стефанишина, бывшая юрист, ранее координировавшая евроатлантическую интеграцию Украины, стала послом в Вашингтоне чуть более двух месяцев назад. Одной из ее главных задач было смягчить напряжение в отношениях с администрацией Трампа, порой критически высказывавшегося о президенте Владимире Зеленском.

Напомним, ранее президент Зеленский подтвердил, что Украина работает над получением крылатых ракет Tomahawk от США, рассматривая их как важный элемент в комплексных военных операциях.

