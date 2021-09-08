Стефанишина: Инициатива просить о статусе основного союзника США вне НАТО выглядит как политическая диверсия

Вице-премьер напомнила, что во время встречи Джо Байден и Владимир Зеленский уже определили формат взаимодействия.

Инициатива депутатов просить Конгресс США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) на данный момент является неуместной и несвоевременной.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия", — написала она на своей странице в Facebook.

Стефанишина напомнила, что во время встречи Джо Байден и Владимир Зеленский уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в черноморском регионе, который предусматривает:

поддержку евроатлантических стремлений Украины;

сотрудничество в рамках двустороннего Соглашения о стратегических основы оборонного сотрудничества;

сотрудничество в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.

Вице-премьер отметила, что предлагаемая к рассмотрению в Раде инициатива:

не проговаривалась на уровне лидеров государств;

ни на шаг не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу евроатлантической интеграции и членству в НАТО,

не имеет практической добавленной стоимости, ведь Украина уже имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус.

"Никаких гарантий статус "основного союзника вне НАТО" не дает. Афганистан тоже является "союзником вне НАТО". Гарантией безопасности Украины является реформированный в соответствии со стандартами и принципами НАТО сектор безопасности и обороны и усиление сотрудничества с НАТО на всех уровнях", — написала Стефанишина .

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"Мы дадим дополнительные аргументы тем, кто сейчас в НАТО сдержанно реагирует на стремление Украины стать членом Альянса. Это вопрос, уверена, будет использован российской пропагандой как пример новых колебаний Украине. Слишком долго Украина была непредсказуемым и непоследовательным партнером, что только вредило нашим отношениям с Альянсом. Пришло время действий, а не громких слов или знаковых статусов. Тем более, когда речь идет о статусе, созданном для стран, которые в силу своего географического расположения не могут претендовать на членство в НАТО и не имеют подобных амбиций ", — добавила она.

Напомним:

8 сентября депутаты соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Соответствующее распоряжение подписал председатель ВР Дмитрий Разумков по требованию 153 нардепов.

для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Соответствующее распоряжение подписал председатель ВР Дмитрий Разумков по требованию 153 нардепов. В свою очередь посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, что Украине не нужен статус основного союзника вне НАТО. Такой статус предоставляют странам, которые не планируют или не могут вступить в Альянс.

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