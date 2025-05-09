Стефанишина назвала "самую сложную" страну в переговорах о вступлении в ЕС

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министерша юстиции Ольга Стефанишина / © ТСН.ua

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Венгрия является одним из самых сложных переговорщиков на пути евроинтеграции Украины из-за ее негативного отношения к нашей стране и агрессивной риторике. Впрочем, эта агрессия не всегда связана с Украиной.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона «Єдині новини».

«На самом деле Венгрия сейчас является для меня одним из самых сложных переговорщиков, потому что они ничего не хотят. На самом деле. Риторика, которую мы слышим, она агрессивна в отношении Украины относительно стремления граждан Украины, в том числе украинских венгров, которых десятки тысяч, реализовать этот выбор [вступление в ЕС — ред.]», — отметила она.

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По словам министра, эта агрессивная риторика не всегда связана с самой Украиной, и Венгрия блокирует разные решения на уровне Евросоюза. В то же время, Будапешт выбрал путь активной коммуникации на уровне дипломатов с РФ, а также с администрацией Белого дома через призму негативного восприятия Украины.

«Это не может не расстраивать, и мы считаем, что этот подход действительно заслуживает переосмысления. Но, несмотря ни на что, прямо в эпицентр этого опроса, я приехала в Будапешт. Венгерская сторона предложила мне очень ограниченный круг встреч. Мы ограничились лишь обсуждением вопросов национальных меньшинств, которое не является первым в повестке дня. Но я вижу небольшой свет в этом тоннеле», — отметила Стефанишина.

Она также добавила, что следующая встреча состоится в понедельник, 12 мая.

«После этой встречи мы сможем понимать, как двигаться дальше», — отметила вице-премьер.

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Напомним, Зеленский заявил, что Венгрия делает «очень опасные вещи», блокируя вступление Украины в Евросоюз. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сиярто предложил Зеленскому «смириться».