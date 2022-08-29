Стефанишина объяснила, заинтересована ли еще Украина в ПДЧ в НАТО

План действий по членству Украины в НАТО уже не имеет такого значения, как раньше. Сейчас Украину интересует только непосредственно членство в НАТО.

После полномасштабного вторжения России предложение ПДЧ в рамках НАТО для Украины будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО - это будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года", – объяснила Стефанишина.

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По ее словам, анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик Альянса. Кроме того, украинские военные сейчас приобретают уникальный опыт боевых действий, которого не имеют военные стран-союзников НАТО.

"Основные "морковки", интересные в условиях этой войны возможности, мы могли бы получить исключительно теперь как член Альянса, на которого распространялась бы 5-я статья договора НАТО. Все остальные мы делаем, и это не требует сегодня привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию", — добавила Стефанишина.

По ее мнению, нет смысла серьезно обсуждать возражения России против вступления Украины в НАТО. В то же время она убеждена, что Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО.

"Если вы обратили внимание, почти половину времени, как идет полномасштабная война, Россия не заявляет таких требований и таких дискуссий вообще не ведет. То есть в этом плане полномасштабная война нивелировала все возможные нарративы РФ – и об угрозе со стороны НАТО, и о защите русскоязычного населения, и многие вещи, которых, собственно, боялись страны Альянса, говоря, что не надо раздражать Россию, поэтому мы не слишком серьезно относимся к любым заявлениям РФ и готовы будем вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий", — подытожила вице-премьер.

Как сообщалось, Польша и Литва заявили, что готовы дискутировать с НАТО о присоединении Украины.

Напомним, в Британии и США заявили, что атака РФ на ЗАЭС станет нарушением статьи 5 устава НАТО. Что это значит.

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