Стефанишина впервые высказалась о возможной отставке: почему Зеленский хотел, чтобы она осталась

Ольга Стефанишина

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Посол Украины в США Ольга Стефанишина вскоре уйдет с должности из-за расследования ее имущества. Она приняла это решение сама, хотя Владимир Зеленский просил остаться.

Об этом Стефанишина сообщила во время мероприятия Monitor Breakfast и пресс-конференции в Вашингтоне 30 июля.

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Стефанишина покидает пост посла в США — что заявила

Глава диппредставительства подчеркнула, что президент Владимир Зеленский не обсуждал с ней этот вопрос и поддерживает ее дальнейшую работу.

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«Он (Зеленский — ред.) не просил меня об отставке, и на самом деле он не хочет, чтобы я ушла… Он хочет, чтобы я оставалась в должности. Потому что, в сущности, еще до того, как я прибыла сюда как посол, я подготовила план. Мы работали над ним, и по сути мы находимся там, где хотели быть», — сказала дипломат.

Причиной своего шага Стефанишина назвала заявления в медиа относительно якобы конфликта интересов в Украине и нарушений во время декларирования состояния. Дипломат воспринимает эту ситуацию как естественную для должностных лиц такого уровня.

«Вы знаете, что все, кто находится в близком кругу президента, подвергаются подозрению во многих вещах, и действительно есть попытка предъявить обвинения в том, как я декларировала свое имущество. Это абсолютно нормальный процесс», — отметила она.

Также чиновница заявила о готовности лично прибыть в Киев, чтобы ответить на все вопросы правоохранителей и общественности.

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«Это будет публично. Это не связано с моей официальной должностью или с тем, что я использовала во время своей официальной должности, или с чем-то связанным с этим. Но при этом дискуссия продолжается», — добавила Ольга Стефанишина.

Отставка Ольги Стефанишиной — последние новости

Ранее ряд украинских СМИ сообщал, что Ольга Стефанишина якобы попросила завершить дипломатическую службу по личным причинам. Также в СМИ появлялись предположения, что новым послом Украины в США может стать Юлия Свириденко.

Ранее мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшее время будет принято решение об увольнении ряда украинских послов за рубежом.

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