Стефанишина подтвердила, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО

США и Германия не хотят приглашать Украину в НАТО, потому что тогда речь пойдет не о простых разговорах, а о реальных действиях.

Все союзники поддерживают идею приглашения Украины о вступлении в НАТО на саммите в Вашингтоне, кроме Германии и Соединенных Штатов.

Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты и Германия отказываются менять свое решение по приглашению Украины в НАТО, поэтому этого не произойдет на саммите в Вашингтоне.

Стефанишина заявила, что эти публикации готовят страны НАТО и Украину к тому, каких решений ждать или не ждать на предстоящем саммите Альянса.

Она отметила, что Киев также принимает участие в повестку дня, которая связана с Украиной. Стефанишина заявила, что Украина стремится к членству в Альянсе, и поэтому этот вопрос "будет в повестке дня столько, сколько нужно до того, чтобы это решение было принято".

"Формат приглашения предложила сама Украина как юридическая гарантия вступления в НАТО. Оно есть в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция этих двух стран", — заявила она.

Стефанишина заявила, что США и Германия не хотят приглашать Украину в НАТО, потому что тогда речь пойдет не о простых разговорах, а о реальных действиях.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину не пригласят присоединиться к НАТО на саммите в Вашингтоне в июле из-за позиции США и Германии.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг спрогнозировал два сценария развития войны в Украине.

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