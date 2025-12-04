Стефанишина подтвердила повторную встречу Умерова с Виткоффом в США

Рустем Умеров / © Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в четверг, 4 декабря, прилетит в США для продолжения переговоров с американской стороной. В планах — повторная встреча со специальным представителем США Стивом Виткоффом .

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время общения с журналистами в Сенате США, пишет Общественное .

По ее словам, встреча Умерова с американской делегацией уже запланирована.

«Рустем Умеров — не имеющий другой работы глава нашей делегации, кроме ведения переговоров с американскими и европейскими союзниками, приземлится в США уже завтра, чтобы иметь повторную встречу с делегацией. Только после этого мы можем делать какие-то выводы», — подчеркнула дипломат.

Стефанишина подчеркнула, что Украина решительно настроена на достижение результата установления длительного и справедливого мира.

«Четко видно с обеих сторон — в Украине и США — что Украина настроена на результат. Мы инвестировали немало времени в переговоры с американской стороной о потенциальных договоренностях», — сказала она.

Посол также заверила, что у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе США. По ее словам, в ближайшее время там могут рассмотреть законопроекты о признании России государством-террористом и о вторичных санкциях в отношении стран, покупающих российские энергоносители.

«Нам не нужно ждать обещаний от России. Россия уже совершила достаточно военных преступлений. Они провалили переговоры на Аляске, в Будапеште и добропорядочные переговоры о мирном плане по 28 пунктам», — подчеркнула Стефанишина.

Она также отметила, что после принятия закона о санкциях президент США Дональд Трамп будет иметь «больше рычагов влияния» в переговорах с Россией.

Напомним, переговоры в Кремле между американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря продолжались в течение 5 часов, но позиция Москвы не смягчилась.

Кремлевский глава Путин до сих пор требует капитуляции Украины , рассчитывая на изменение политики Вашингтона по отношению к Киеву.

В то же время, эксперты высказывают мнение, что визит представителей США в Москву стал многоэтапным сигналом для Дональда Трампа.