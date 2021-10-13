Стефанишина рассказала о перспективах вступления Украины в ЕС и как на саммите "не сдерживали себя ни в каких амбициях"

Стефанишина рассказала о перспективах вступления Украины в ЕС и как на саммите "не сдерживали себя ни в каких амбициях"

Вице-премьер Ольга Стефанишила подвела итоги 23-го саммита Украина-ЕС.

12 октября в Киеве состоялся 23-й саммит Украина-ЕС. Накануне Киев и Брюссель традиционно ломают копья по поводу формулировок итоговой декларации. И каждый раз это о перспективе членства.

Почему ЕС не готов признать за Украиной эту перспективу, эксклюзивно в интервью ТСН.ua рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, нынешняя декларация саммита имела определенную уникальную особенность.

"Поскольку саммит проходил в Киеве, есть такая практика, кто организует саммит, то и предлагает финальный документ. Украина впервые за 23 саммита сама предложила текст совместной декларации. И это очень нам помогло, потому что дискуссии на уровне государств-членов базировались именно на том тексте, который предложили мы. Очевидно, что мы не сдерживали себя в каких амбициях. Поэтому вчера и говорили, что декларация вообще не похожа на предыдущие", — отметила вице-премьер.

Так, европейская перспектива для Украины была отражена в декларации. Однако Стефанишина считает, что это больше бюрократический документ.

Вице-премьер акцентировала внимание слова президента Зеленского во время завершения саммита, который "в очень дружественной манере поставил вопрос в лоб".

"Смотрите, мы с вами здесь планируем какие-то геополитические вещи, проговариваем наши приоритеты, мы летим на максимальной скорости. А есть ли у нас свет в конце тоннеля? Как мы можем понимать, что собственно эта европейская перспектива будет когда-то реализована?", — спросил глава государства.

Речь шла о запросе украинского народа, который уже определился со своим европейским выбором.

"Конечно мы не получили однозначного ответа. Но важно, что сказал президент Европейского совета: для того, чтобы начать вырабатывать решения, надо мобилизовать дебаты, надо начать эту дискуссию. До этого европейские институты и государства-члены просто не хотели об этом говорить. Поэтому месседж о том, что надо начать об этом говорить очень важен. Это геополитика. Поэтому здесь принимаются решения, напротив которых можно быстро поставить галочку. Но это было проговорено прямо, и саммит не дал возможности поставить под сомнение готовность Украины к реализации этой перспективы" — сказала Стефанишина.

Журналист ТСН.ua: "Не говорили европейцы за закрытыми дверями, мол, давайте не выносить это на публику, вы же знаете, какая позиция России, некоторые страны-члены ЕС не хотят ее лишний раз беспокоить, поэтому давайте не надо..."

Ольга Стефанишина: "Вообще нет. Ни президент Еврокомиссии, ни президент Европейского совета никаких предостережений относительно перспективы членства Украины в ЕС не высказывали. Была дискуссия о том, как выглядит этот процесс. Предостережение о том, что никто не хочет раздражать Россию, больше обычно касаются НАТО".

Журналист ТСН.ua: "По поводу упоминания о печальноизвестный нидерландский консультативный референдум 2016 года на итоговой декларации, когда, несмотря на низкую явку, 61% граждан этой страны проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной. Почему нам не удалось "сбить" эту формулировку?"

Ольга Стефанишина: "Было предложение несколько раз вспомнить этот нидерландский референдум в тексте самой декларации. Сейчас в финальной версии это упоминание есть лишь раз. Мы должны уважать позицию государств-членов, но в то же время не хотим, чтобы ею злоупотребляли. У нас было много других важных позиций, которые также надо было отстоять. Это переговорный процесс. Поэтому баланс в декларации найден".

Напомним, что на очередном саммите Украина-ЕС Киев и Брюссель открыли небо, но не политические границы ЕС.

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