Стефанишина второй раз через две недели посетила штаб-квартиру НАТО: о чем говорили

Стефанишина второй раз через две недели посетила штаб-квартиру НАТО: о чем говорили

Вице-премьер отметила, что уже обсудила с дипломатами дальнейшие планы по противодействию России и укреплению потенциала Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интерграции Ольга Стефанишина второй раз за две недели посетила штаб-квартиру НАТО и обсудила с представителями Альянса практические шаги по укреплению обороноспособности Украины.

Об этом Стефанишина сообщила в своем Twitter.

"Второй раз за две недели нахожусь в штаб-квартире НАТО. Кроме ситуации безопасности, обсуждаем с партнерами по НАТО очень практические элементы нашего сотрудничества, чтобы сделать Украину сильнее и устойчивее. Сильная Украина является ключом к европейской безопасности", — написала вице-премьер-министр.

Стефанишина сообщила, что уже встретилась с заместителем генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, помощником генсека НАТО по операциям Томасом Гоффусом и помощником генсека по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

Вице-премьер отметила, что, в частности, уже обсудила с дипломатами дальнейшие планы по противодействию России и укреплению потенциала Украины.

Кроме того, Стефанишин отметила, что на повестке дня были также вопросы о:

создании национальной системы устойчивости в Украине,

подготовке к Саммиту НАТО в Мадриде и участии партнеров в разработке Стратегической концепции НАТО,

поддержке реформ в секторе безопасности и обороны НАТО и выполнении Годовой национальной программы.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина приняла участие в заседании Комиссии Украина-НАТО 10 января в Брюсселе.

Читайте также: