Стерненко обвинил Гетманцева в попытке подрыва государственного управления

По словам Стерненко, действия Гетманцева могут усугубить ситуацию в госслужбе, которая и так остается непрестижной, а низкие заработные платы увеличивают риски коррупции.

«Это действительно диверсия против государства. Иначе не назвать», – подчеркнул активист.

Стерненко также напомнил, что Гетманцев ранее критиковал защиту украинского языка, называя его "фашизмом".

Ранее Гетманцев работал помощником предателя Украины и российского агента Владимира Сивковича.