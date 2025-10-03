ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
237
Время на прочтение
1 мин

Стерненко обвинил Гетманцева в попытке подрыва государственного управления

Волонтер и общественный активист Сергей Стерненко заявил, что народный депутат Даниил Гетманцев пытается совершить диверсию против системы государственного управления.

По словам Стерненко, действия Гетманцева могут усугубить ситуацию в госслужбе, которая и так остается непрестижной, а низкие заработные платы увеличивают риски коррупции.

«Это действительно диверсия против государства. Иначе не назвать», – подчеркнул активист.

Стерненко также напомнил, что Гетманцев ранее критиковал защиту украинского языка, называя его "фашизмом".

Ранее Гетманцев работал помощником предателя Украины и российского агента Владимира Сивковича.

