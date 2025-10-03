- Дата публикации
Стерненко обвинил Гетманцева в попытке подрыва государственного управления
Волонтер и общественный активист Сергей Стерненко заявил, что народный депутат Даниил Гетманцев пытается совершить диверсию против системы государственного управления.
По словам Стерненко, действия Гетманцева могут усугубить ситуацию в госслужбе, которая и так остается непрестижной, а низкие заработные платы увеличивают риски коррупции.
«Это действительно диверсия против государства. Иначе не назвать», – подчеркнул активист.
Стерненко также напомнил, что Гетманцев ранее критиковал защиту украинского языка, называя его "фашизмом".
Ранее Гетманцев работал помощником предателя Украины и российского агента Владимира Сивковича.