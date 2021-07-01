Сто лет Компартии Китая: Си Цзиньпин заявил о совершенствовании армии и пригрозил врагам

70 тысяч человек приняли участие в митинге на площади в Пекине, где выступал Си Цзиньпин.
Коммунистическая партия играет центральную роль в экономическом развитии Китайской Народной Республики и любые попытки отделить ее от народа обречены на "провал".
Об этом глава КНР Си Цзиньпин заявил в своей речи к столетию образования КПК в четверг, 1 июля, пишет ВВС.
"Только социализм может спасти Китай, и только социализм с китайскими характеристиками может развить Китай", — высказался глава страны.
Отмечается, что Си Цзиньпин в течение часа выступал на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь, где проходил многолюдный митинг.
"Без Коммунистической партии Китая не было бы нового Китая, не было бы большого омоложения китайской нации", — заявил глава КНР, добавив, что "мы никогда не позволим никому запугивать, подавлять или подчинять Китай".
"Любой, решившись сделать это, в кровь разобьет свою голову, столкнувшись со стальной стеной, построенной из крови и плоти 1,4 миллиарда китайского народа", — указал он.
В то же время Си Цзиньпин признал необходимость совершенствования армии Китая, отметив, что "сильная страна должна иметь сильную армию".
Си Цзиньпин также утверждал, что к 100-летнему юбилею КПК удалось выполнить задачу построения в стране среднезажиточного общества и победить бедность.
Толпа из 70 тысяч человек после речи взорвалась аплодисментами. К слову, многие из них были без защитных масок.
Перед началом церемонии над собравшимися на площади пролетели около 30 самолетов и вертолетов китайских ВВС, образовав цифру "100". Кроме того, во время митинга произошли артиллерийские салюты и прозвучали патриотические песни.
Коммунистическая партия Китая (КПК), основанная в 1921 году, пришла к власти 72 года назад после длительной гражданской войны. Заметим, что 1 июля также отмечают 24 года, как Гонконг перешел под управление КНР.
В среду в Пекине устроили грандиозный концерт в честь столетия Коммунистической партии Китая.