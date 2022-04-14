"Стоим бок о бок с Украиной": чешские дипломаты вернулись в Киев

"Стоим бок о бок с Украиной": чешские дипломаты вернулись в Киев

Посольство Чехии в Киеве было закрыто 24 февраля.

Чешские дипломаты вернулись в Киев и уже подняли бело-красно-синий национальный флаг своей страны.

Об этом идет речь в сообщении МИД Чехии в Twitter.

"В Киеве снова поднят чешский флаг — вернулись чешские дипломаты. Это один из многих шагов, которыми мы поддерживаем Украину. Чехия стояла и всегда будет стоять бок о бок с Украиной", — сказано в сообщении.

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Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля Чехия, как и многие другие страны, эвакуировала сотрудников своего посольства из Киева. Впрочем, уже своих дипломатов в Киев вернули: ЕС, Эстония, Латвия, Литва, Словения и Турция. А представители Польши и Ватикана не покидали Украину.

Как сообщалось, иностранные дипломаты возвращаются в Киев.

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