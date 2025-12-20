"Стоим там, где стоим": Зеленский ответил на территориальные требования россиян

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский наметил свое видение ситуации на линии фронта в контексте возможных переговоров о прекращении огня. Главный принцип – фиксация текущего положения войск без односторонних отступлений.

Об этом он заявил в ответ на вопросы журналистов в чате Офиса Президента.

«Стоим там, где стоим»

Президент назвал «справедливой версией» сценарий, при котором линия разграничения проходит там, где фактически находятся войска на момент окончания боевых действий.

Реклама

«То есть русские, которые касаются Донбасса, будут стоять на временно оккупированной части наших Донецкой и Луганской областей. И возвращать такие территории мы можем только по дипломатическому пути, а мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролируют украинские власти. Это принципиальные вещи», - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что хотя пребывание окупантов на украинской земле является несправедливым по своей сути, на сегодня это единственное возможное «компромиссное решение».

Отказ выводить войска

Зеленский жестко ответил на требования Кремля, которые, судя по словам президента, обсуждались с американскими партнерами.

Россия требует, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Мы объяснили нашим американским коллегам, что Украина не может выходить никак из наших территорий. Возможности и желания такого не вижу. И вижу, что у украинского народа тоже этого нет», — заявил глава государства.

Реклама

Предложение США: «Свободная экономическая зона»

Американская сторона в попытке найти компромисс предложила создать так называемую «свободную экономическую зону» — территорию без тяжелого оружия и войск, где бы действовали только полицейские миссии. Однако Зеленский отверг этот вариант в предложенном виде.

Причина – недоверие к агрессору.

«Если мы выходим, а российская армия остается… мы не верим, что столь свободная экономическая зона будет в безопасности. Уверены, что русская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию. Что она и делала все эти годы агрессии», – объяснил президент.

Условие для «зеркальных шагов»

Зеленский отметил, что любое разведение сил возможно только на паритетных условиях.

Реклама

«Если вы хотите отвод войск где угодно, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 км, то и они на 5 км. Мы на 10 и они на 10. И тогда есть такая зона», — сказал он.

Будет решать народ

В итоге президент отметил, что самый лучший и «честный вариант» — это меньше компромиссов и позиция «стоять там, где мы стоим».

Однако если вопрос создания специфических зон с преференциями встанет серьезно, окончательное слово будет за украинцами.

"Я сказал партнерам: извиняюсь, но это решать будет народ Украины", - резюмировал Зеленский.

Реклама

Напомним, Украина передала США свое видение мирного урегулирования и ждет ответа российской стороны. Самыми сложными пунктами переговоров остаются вопросы территорий, репараций и контроля Запорожской АЭС.