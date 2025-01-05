"Стоит с голой ж*пой и рассказывает о племенах": Зеленский раскритиковал разговоры с Путиным

Украинский президент не видит возможности вести переговоры с хозяином Кремля как с человеком из цивилизованного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разговоры с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным о завершении войны можно вести только с позиции силы.

Об этом он заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.



По словам Зеленского, хозяин Кремля слишком далек от цивилизованного мира, что засвидетельствовало его интервью с Такером Карлсоном, в котором он вдруг стал рассказывать об исторических племенах.

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“Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот стоит с голой ж*пой и рассказывает о племенах!.. Всем кажется, вот сейчас мы их подружим. Как вы можете? При чем здесь "подружим"? Он другой. Он просто другой. Перед вами стоит мамонт”, – сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что вести разговор с таким оторванным от реальности человеком можно только с одной целью — принуждения к миру.

“Нужно всегда разговаривать с тем, кто слышит, и нужно разговаривать тогда, когда знаешь, что это даст “плюс”, даст миру мир, принесет покой людям. Мне понравился месседж президента Трампа во время его речи. Я думаю, мы имеем такую же позицию относительно мира через силу”, — подчеркнул президент.

При этом Зеленский сравнил Путина с Волан-де-Мортом — персонажем серии книг о Гарри Поттере, антигероем, имени которого нельзя произносить. Однако Путину вместо изоляции "предлагают выходить на свет, субъектизоваться".

По его словам, причиной такого отношения к хозяину Кремля является только страх.

Напомним, российский диктатор Путин во время своего интервью американскому провокатору Такеру Карлсону почти полчаса рассказывал вымышленную "историю Украины".

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