Столкновение РФ с националистическими силами в Украине неизбежно, это вопрос времени - Путин 

Он утверждает, что военная машина НАТО вплотную движется и приближается к границам России.
Президент Владимир Путин объяснил мотивации "специальной военной операции" на Донбассе.
Об этом он заявил во время ночного обращения.
Мол, СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился, "это урок всем нам — паралич воли приводит к забвению".
Он утверждает, что Россия 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа, военная машина НАТО вплотную движется и приближается к границам России
"Весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами в Украине неизбежно, это вопрос времени", - сказал он.
Ранее Путин призвал украинских военных сложить оружие.
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- Россия усиливает свое военное присутствие в оккупированных Крыму и Донбассе.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.