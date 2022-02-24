Столкновение РФ с националистическими силами в Украине неизбежно, это вопрос времени - Путин

Столкновение РФ с националистическими силами в Украине неизбежно, это вопрос времени - Путин

Он утверждает, что военная машина НАТО вплотную движется и приближается к границам России.

Президент Владимир Путин объяснил мотивации "специальной военной операции" на Донбассе.

Об этом он заявил во время ночного обращения.

Мол, СССР в конце 1980-х годов ослаб и развалился, "это урок всем нам — паралич воли приводит к забвению".

Он утверждает, что Россия 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа, военная машина НАТО вплотную движется и приближается к границам России

"Весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами в Украине неизбежно, это вопрос времени", - сказал он.

Ранее Путин призвал украинских военных сложить оружие.

Напомним: